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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استياء جنات من تجاهل «مؤسسة الكبد» للتنويه بإهدائها غناء الإعلان

الأحد 10/مايو/2020 - 01:08 ص
جنات
جنات
أحمد عارف
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أعربت الفنانة جنات عن استياءها الشديد لتجاهل مؤسسة الكبد لمشاركتها بصوتها في الإعلان الخاص بالمستشفى دون التنويه بوضع اسمها بنهاية الإعلان الدعائي.

وقالت "جنات" في تصريح لـ"الدستور"، إن استياءها بسبب التجاهل لها وعدم التنويه بكتابة اسمها من قبل المؤسسة، وهو المعتاد أن يحدث من قبل المؤسسات الأخرى التي يشارك بها أي فنان كنوع من الدعم دون أي مقابل مادي، خاصة وأنه إعلان دعائي خيري، مشيرة إلى أنها شاركت في إعلان مستشفى 57357 من قبل وتم التنويه باسمها في نهاية الإعلان.

وكانت "جنات" شاركت منذ قليل منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: "تمنياتي بالشفاء لكل مرضى مستشفى الكبد ولجميع الأطباء والعاملين بالمستشفى بمزيد من النجاح والتوفيق، كنت أتمنى توضيح أن هذا العمل مهدى من جميع الفنانين القائمين على إنجازه ولكن مع عرض العمل في هذا الشهر الكريم على الفضائيات أحب أقول ألف ألف مبروك مؤسسة الكبد المصري".

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