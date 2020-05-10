وزير الدولة للإعلام: فيديو مستشفى العزل المتداول «مصنوع وموجه»

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن فيديو مستشفى العزل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة «مصنوع وموجه»، مؤكدًا أن المدن الجامعية تم إعدادها على أعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعي.وأضاف «هيكل»، أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه الكثير من الأموال بهدف تسويقه، متسائلًا «هل يجوز في أزمة زى دي لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟».وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى إنه يجرى تخيير العائدين، منهم من يتوجه للفنادق، ومنهم من يقيم في المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أسهمت بشكل كبير في تطوير المدن الجامعية التي لم تشهد أي تطوير على مدار عشر سنوات.