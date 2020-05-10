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وفاة 58 مصابا بفيروس كورونا فى موسكو

الأحد 10/مايو/2020 - 02:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن وفاة 58 مصابا بالفيروس في موسكو.

وأشار مركز العمليات إلى أن جميع المتوفين تم تشخيص التهاب رئوي لديهم مع نتائج إيجابية لاختبارات كشف فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في موسكو 1068 شخصًا.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من السبت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا وصل إلى 198 ألفا و676 شخصا مع تسجيل زيادة نسبتها 5.8% لعدد المصابين خلال اليوم الأخير.

وحتى صباح السبت كانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا 1827 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 31916 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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