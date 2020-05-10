رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

عالم

جونسون يعتزم الكشف عن نظام إنذار بشأن كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 03:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كورونا في خطاب للشعب البريطاني في وقت لاحق اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.

وتتراوح مستويات التحذير الخمسة في نظام الإنذار ما بين الأول "الأخضر"، والذي بموجبه يمكن أن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي، إلى الخامس "الأحمر "، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

ومن المتوقع أن يقول جونسون إن إنجلترا على وشك التحسن وتنتقل من المستوى الرابع إلى الثالث، مما يشير إلى أن معدل الإصابة بكوفيد- 19 لا يزداد بشكل كبير، وتم وضع شعار جديد أيضًا لتلك الفترة يقول: "ابق متيقظًا، وتحكم في الفيروس وأنقذ الأرواح".

وقال مسؤول حكومي إنه من المتوقع أن يقول جونسون في الخطاب: "سوف نتخذ القرارات التي تستمر في الحفاظ على الحياة وتحمي هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

كما سيحث جونسون العمال والشركات على توخي اليقظة واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

برلماني تركي: عدد وفيات كورونا تجاوز 10 آلاف حالة

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

توضيح هام من «التعليم» بشأن البحث

5 خطوات لسداد فاتورة الغاز المنزلي إلكترونيًا

الصور

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

انفجار ناقلة وقود فى العاشر من رمضان والسائق يتجنب كارثة (صور)

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب

«كلمة» يُصدر الطبعة الثانية من «الموت الأسود»