حملات لتطبيق حظر التجول على قرى المحلة (صور)

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبري، الجولات المفاجئة على القري التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث قام نواب رئيس المدينة المحاسب محمد صلاح، والمهندس عبد المجيد كامل، ومدير التفتيش المالي والاداري بالتوجه الي قريه بشبيش.وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر اشغال، وتحرير 5 محاضر غلق محلات، مضيفًا أن هناك جولات مستمرة، لمتابعة الحالة العامة والأسواق، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والتفتيش على المحلات وللتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.