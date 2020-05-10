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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المئات يتظاهرون فى كولونيا ضد قيود كورونا دون تصريح من الشرطة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تظاهر مئات الأشخاص في مدينة كولونياغربي ألمانيا بعد ظهر دون إبلاغ الشرطة بتنظيم مظاهرتهم ضد إجراءات الحماية التي أقرتها السلطات للحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرت من قبل.

وقال رئيس الشرطة أوفه ياكوب: "طالب القسم الأكبر من المتظاهرين،المواطنين الذين لا يتبنون وجهة نظرهم، بنزع الكمامات ودخول المحلات بدونها"، وعلق ياكوب على ذلك بالقول: "وهؤلاء لا نتفهم مطلقا وجهة نظرهم".

وأضاف ياكوب قائلا: "لا أفهم كيف يطالب أحد بمثل هذا الأمر في الوقت الحاضر، ويبدو أن هؤلاء البشر لم يفهموا أن الأمر لا يتعلق بصحتهم فقط، بل يتعلق أيضا بحياة الآخرين".

وصادرت الشرطة الهويات الشخصية لزعيمة المظاهرة وكذلك لبعض الشخصيات المرافقة لها على المنصة، وقالت الشرطة إن التحقيقات تجري الآن بشأن انتهاك هؤلاء قواعد الحماية من كورونا وقانون التجمع وقانون الحد من تفشي العدوى".

وأفادت الشرطة أيضا بأن أطفالا شاركوا أيضا في المظاهرة.

وأضاف رئيس الشرطة: "لا يمكنني أن أفهم أن النساء والرجال في كولونيا لا يمكنهم التغلب على الموقف الاستثنائي الحالي لمكافحة كورونا".

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