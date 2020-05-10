الوطنية اليمنية العليا للطوارئ تعلن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالكورونا
الأحد 10/مايو/2020 - 12:30 ص
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أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 حالة.
وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- بأنها سجلت 9 حالات في عدن، مشيرة إلى تسجيل حالتين وفاة لمصابين بالفيروس في (عدن) و(لحج) ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، مؤكدة تعافي حالة واحدة من الفيروس.
يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- بأنها سجلت 9 حالات في عدن، مشيرة إلى تسجيل حالتين وفاة لمصابين بالفيروس في (عدن) و(لحج) ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، مؤكدة تعافي حالة واحدة من الفيروس.
يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.