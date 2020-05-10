الوطنية اليمنية العليا للطوارئ تعلن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بالكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 34 حالة.وذكرت اللجنة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- بأنها سجلت 9 حالات في عدن، مشيرة إلى تسجيل حالتين وفاة لمصابين بالفيروس في (عدن) و(لحج) ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، مؤكدة تعافي حالة واحدة من الفيروس.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.