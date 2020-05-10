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الجيش اليمنى يعلن استمرار خرق الحوثيين للهدنة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:25 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أعلن الجيش اليمني استمرار مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في خرقها للهدنة التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية ومواصلة اعتداءاتها على عدة مواقع تتمركز فيها قوات الجيش اليمني في جبهات قتال مختلفة.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي المتمردة قصفت بالمدفعية مواقع الجيش اليمني في محافظة الجوف، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف مواقع الجيش في جبهة كرش، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وفي محافظة الضالع، جنوبي اليمن، شنت المليشيا المتمردة قصف مدفعي وصاروخي على مواقع الجيش في باب غلق، ومريس، وفي الوقت ذاته، ردت قوات الجيش اليمني على كل تلك الاعتداءات، وكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دفعت مليشيا الحوثي المتمردة بتعزيزات وآليات قتالية إلى عدد من الجبهات في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.

من ناحية اخرى، لقي 20 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في جبهة صرواح، بمحافظة البيضاء فيما أكدت مصادر عسكرية ميدانية مصرع 6 قادة ميدانيين من ميليشيا الحوثي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تلتزم بالهدنة التي أطلقها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولاقت ترحيبا دوليا واسعا، وشنت هجمات واسعة في صرواح وطوق صنعاء والجوف والبيضاء، وتكبدت خسائر كبيرة وفقدت قيادات ميدانية عديدة.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش اليمني التزامها بتوجيهات الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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