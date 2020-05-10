رئيس وزراء كندا: إعادة فتح الاقتصاد يجب أن يكون تدريجيًا

حذر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الأقاليم الكندية، من الاستعجال في إعادة فتح اقتصاداتها تحت طائلة اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا، قد تعيد البلاد إلى العزل هذا الصيف.وأعرب ترودو، في تصريح صحفي، عن قلقه إزاء تفشي الفيروس في إقليم كيبيك بؤرة التفشي في البلاد، مضيفا: "أن أي خطوات تتخذ لإعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون تدريجية".وردا على سؤال حول استقرار المعدل اليومي للحالات في كثير من الأقاليم، قال ترودو إن" كندا لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي".وتابع: "ما زلنا في مرحلة الطوارئ"، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من الكنديين ما زالوا في حاجة لتوخي أقصى درجات الحذر.جدير بالكر أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في كندا ارتفعت بنسبة 3.5 % عن اليوم السابق وبلغت 4 آلاف و629 حالة، بينما اقترب عدد حالات الإصابة من 67 ألف شخص، فيما تم تسجيل إجمالي الوفيات بنسبة 60 % في إقليم كيبيك، حيث تم رصد الكثير من حالات المرض في دور رعاية المسنين.