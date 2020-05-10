أستاذ مناعة: دواء ريمديسيفير نجح فى تحسين الحالات المصابة (فيديو)

تحدث الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة، عن العقارات التي ظهرت لعلاج فيروس كورونا، قائلًا: "إن أهم الأدوية التي ظهرت على الساحة دواء ريمديسيفير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، وبدأت بإنتاجه كدواء للطوارئ"، لافتًا إلى أن هذا الدواء نجح في تحسين الحالات المصابة بشكل كبير.وأضاف أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء السبت، أن العقار الثاني هو العقار الياباني أفيجان؛ حيث يعمل هذا الدواء على تقليل الأعراض وتقليل تضاعف ونشاط الفيروس ولكن ليس مع كافة الحالات، مؤكدًا أنه من الأدوية الواعدة التي قد يكون لها تأثير بشكل كبير على فيروس كورونا الفترة المقبلة.وأشاد أستاذ مساعد علم الفيروسات والمناعة، بقرار الدولة تطبيق الغرامات على أي مواطن لا يرتدي الكمامات، لافتًا إلى أنه قد يقلل معدل انتشار فيروس كورونا.وشدد على ضرورة إلزام الناس بالتباعد الاجتماعي، حتى لا تدخل مصر سيناريو ربما لا تتحمله في هذه الأزمة.