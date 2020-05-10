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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تعلن وفاة ثانى طبيب بفيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 12:15 ص
وفاة طبيب بفيروس
وفاة طبيب بفيروس كورونا
وكالات
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نعت جمعية أطباء الأسنان الكويتية، الطبيب الهندي راو فازوديفا (54 سنة) الذي توفي بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعمل الطبيب كأخصائي علاج أقنية الجذور بالصفوف الأمامية في مستشفى "الأحمدي".

والطبيب الراحل من الجالية الهندية ويعمل في الكويت منذ حوالي 15 عاما، وهو ثاني طبيب يأخذه الفيروس، بعد الطبيب المصري أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، طارق حسين مخيمر، أمس الأول.

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة السبت تسجیل 415 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد في عموم البلاد، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7623 حالة، في حین تم تسجیل حالتي وفاة لیصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى تاريخه 49.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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