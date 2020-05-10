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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانى يدعو لعقوبات مشددة على المخالف للإجراءات الاحترازية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:03 ص
البرلمانى مجدى مرشد
البرلمانى مجدى مرشد
أحلام عبدالرحمن
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قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، إن التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تعد قاتلة ويجب أتباع ثقافة التباعد الاجتماعي.

وأضاف "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لابد من ارتداء الكمامات فى ظل ما تشهده مصر ودول العالم كافة، مردفا: "للأسف الشديد المواطنين لا يشعرون بخطورة الأمر إلا عندما يصيب الفيروس شخصا قريبا منهم".

وتابع:"الخوف بيحركهم وعليه فيجب تطبيق العقوبات المشددة، ويحاسب بجدية كل من يخالف الإجراءات الاحترازية".

وأردف: "الخوف يجعل المواطنين يتبعون الإجراءات الصحية المنصوص عليها فى مواجهة جائحة كورونا".

وتابع: "الشارع كما لو كنا فى أيام عادية رغم أننا فى وقت حظر الآن"، مطالبا بتشديد العقوبات على من يخالف الإجراءات الاحترازية التى تعلنها الدولة المصرية.

واستكمل: "الخوف هيخلى الناس تنفذ الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا".

من ناحيتها قالت الدكتور إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان عدل قانون مكافحة العدوى الذى يعود لعام 1958، ومنح وزيرة الصحة الحق فى إصدار عقوبة مشددة على من لا يرتدى الكمامات لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه يجب توفير الكمامات للمواطنين قبل تطبيق القانون.

وأضافت النائبة البرلمانية خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنها مع فكرة تشديد العقوبة فى حالة التراخى تجاه الإجراءات الطبية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابعت: "ولكن لابد من إتاحة الكمامات حتى يكون هناك عدالة فى تنفيذ القانون".

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