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أسباب وطرق التخلص من الأرق فى رمضان

السبت 09/مايو/2020 - 11:55 م
التخلص من الأرق
التخلص من الأرق
نور أيمن
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يتعرض العديد من الأشخاص لمشكلة اضطرابات النوم في شهر رمضان بسبب السهر للسحور وبعض العادات التي تؤثر في الحصول على قسط كافٍ من النوم، بسبب النوم متأخرًا والاستيقاظ مبكرًا والبعض ينام نهارًا ولا يعطون لأجسامهم الراحة المطلوبة.

نقدم خلال السطور التالية أبرز أسباب اضطراب النوم في رمضان بحسب موقع "healthline":

- التغير المفاجيء في عادات الأكل يؤثر على النوم

الحصول على السعرات الحرارية في الليل وخاصة قبل النوم يؤدى إلى اضطرابات في النوم وزيادة خطر التعرض للارتجاع المريئ.

كذلك التأثير بالسلب على جودة وعدد ساعات النوم بسبب الأكل ليلا، إضافة إلى تناوله بكميات كبيرة.

تناول كميات من الكافيين ليلا بصورة كبيرة ما بين وجبتي الإفطار والسحور.

يتسبب جفاف المياه في الجسم في تقليل كمية الدم التي تتدفق عبر الجسم، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والتعب.

- طرق تنظيم النوم في رمضان

يمكن تنظيم النوم في رمضان عن طريق تحديد موعد معين ثابتًا يوميًا للنوم حتى في أيام العطلة، وعند مواجهة صعوبة في النوم فيجب محاولة الاسترخاء قليلًا أو الخلود للنوم عندما يشعر بالإرهاق.

الحصول على قسطا من الراحة والنوم لساعتين على الاقل قبل السحور.

تناول وجبات خفيفة في السحور، والتقليل من نسب الكافيين في الفترة ما بعد الفطار ب٣ ساعات وقبل السحور أو بعده.

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