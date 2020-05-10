«الإحصاء» يكشف سبب انكماش فاتورة الاستيراد خلال شهرين

واصلت فاتورة الاستيراد تراجعاتها المتتالية حتى أوائل العام الحالى 2020، لتهبط إلى 10.8 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 13.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2019، بتوفير 2.3 مليار دولار خلال شهرين فقط، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأرجع جهاز الإحصاء، انكماش فاتورة الاستيراد أوائل العام الحالى بشكل أساسى إلى انخفاض حركة استيراد السلع الوسيطة بأكثر من 1.2 مليار دولار، لتسجل 3.4 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 4.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، وأبرزها زيوت وأسمنت وحديد وصلب وإطارات ومواد بلاستيكية.كما ساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد السلع الاستهلاكية غير المعمرة كاللحوم والأسماك والأدوية والتى انخفضت إلى 1.8 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 579.7 مليون دولار، كذلك السلع الاستثمارية من 1.8 مليار دولار لـ 1.5 مليار دولار وأبرزها مصاعد وسيارات وأتوبيسات ومحركات.