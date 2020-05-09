الإحصاء: 69% تراجعًا فى واردات اللحوم الحية خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من اللحوم واصلت تراجعها إلى 256.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2020، مقابل 308.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 52 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات الأبقار والجاموس الحية تراجعت هى الأخرى إلى 4.4 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2020، مقابل 14.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 9.7 مليون دولار خلال عام، بنسبة 69%.يشار إلى أن جملة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة انخفضت إلى 1.8 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، بتراجع قدره 579.7 مليون دولار خلال عام.