أحمد موسى: تأخرنا في تطبيق الحظر الكامل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة تأخرت في تنفيذ الحظر الكامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الدولة الله يكون في عونها بعد تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا».وتابع أن الإصابات أصبحت في كل مكان ولا يتم التعرف على المصابين، مطالبا بتشديد الإجراءات في إجازة عيد الفطر المبارك للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.وكشف أحمد موسى أن هناك دولا طبقت الحظر الكامل ومن ضمنها الكويت بداية من يوم الأحد لمدة أسبوعين حتى عيد الفطر المبارك من أجل السيطرة على فيروس كورونا.