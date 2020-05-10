وزير الإعلام: لا يوجد موعد محدد للفتح

قال الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن جولة رئيس الوزراء اليوم تأتي في إطار زيارات وجولات ميدانية مستمرة.وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن زيارة مطار القاهرة الدولي اليوم كانت لها خصوصية، لأن المطار متوقف توقفا تاما، وهناك استعدادات مهمة يجري اتخاذها لفتح المطار خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الاتجاه لفتح السياحة الداخلية بعد أيام، ومن ثم يجب أن يكون هناك استعدادات، منعًا للتكدس.وأشار إلى أن متابعة رئيس الوزراء جاءت في هذا الخصوص، واصفا الأوضاع والاستعدادات في المطار بأنها مشرفة.وتابع أن تواجد رئيس الوزراء اليوم في المطار كان رسالة مهمة وواضحة لبقية المؤسسات حتى تنتهج نفس النهج وتكون ذات جاهزية، لكن لا يوجد موعد محدد للفتح، لكننا نتعشم أن لا تطول المدة حتى لا تتأثر الحالة الاقتصادية بشكل أكبر من تأثرها في الوقت الحالي.وأكد أن حركة الطيران الداخلي بدأت بالفعل، لكن بنسب إقبال صغيرة جدًا، متمنيًا أن تكون هناك حركة تشغيل.وأشار إلى أن الفنادق تحتاج لزيادة الحركة لأن بها مئات الآلاف من العمالة التي تعمل بها، لافتًا إلى أن فقد العمالة لوظائفهم يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة، وأن هذه ليست حالة محلية لكنها أوضاع تنتاب العالم بأكمله.وكشف "هيكل" أن بعض المؤسسات أعلنت إفلاسها، رافضًا ذكر أسماء، بالإضافة لعدد من المصانع التي تغلق الآن بسبب تداعيات الأزمة.وأشار إلى أن وظيفة الحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء، هي مساعدة هذه المصانع حتى لا تغلق أبوابها، عبر تدوير عجلة الاقتصاد، لأن الغلق سينعكس على تسريح العمالة بما سوف ينعكس على معدلات البطالة.وتابع أن الحكومة تعاملت بمنهجية محددة مكونة من شقين الأول الحفاظ على صحة المواطنين، والشق الثاني هو دوران عجلة الاقتصاد بأقل خسائر حتى لا يفقد الناس وظائفهم.وأوضح أن المواطنين التزموا في بداية الأمر بالإجراءات الاحترازية والحجر الطبي، وبعد ذلك "زهقوا".وأكد أن الوعي مهم جدًا لأن الحكومة لن تضع ضابط أو عسكري أمام كل مواطن، لمنعه من خرق الإجراءات الاحترازية، خاصة أن عدد سكان مصر 100 مليون مواطن، ونسبة التسيب والخرق 10% قد تؤدي إلى زيادة الإصابات بشكل كبير، "ونحن لا نريد أن ننزلق لهذا المسار ولهذا حرصنا من البداية على استخدام جملة المواطن شريك للحكومة لعبور الأزمة عبر الوعي".