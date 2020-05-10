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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيفية تسليم البحث عبر منصة إدمودو Edmodo لطلاب النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:32 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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يقدم لكم «الدستور» طريقة تسليم البحث لطلاب النقل والشهادة الابتدائية والإعدادية عبر منصة إدمودو Edmodo التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

دخل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب على منصة إدمودو الإلكترونية للبدء في تسليم الأبحاث الخاصة بطلاب النقل والشهادة الإعدادية والبديلة عن الامتحانات التي بدأت اليوم ٩ مايو وتنتهي يوم ١٦ مايو.

ويتم رفع البحث على إدمودو من خلال أيقونة البحث التي توجد على منصة كل طالب، حيث يكون مكتوب عليها «تسليم الأبحاث» ويتم رفعها على الأيقونة بخاصية «بي دي إف» مثلما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنصة الإلكترونية عليها فصول افتراضية وسجل عليها ملايين الطلاب.

كيفية تسليم البحث عبر منصة Edmodo


وأضاف وزير التربية والتعليم أن الأضمن والأفضل رفع البحث إلكترونيًا على المنصة وعدم تقديمه ورقيًا في المدرسة، لكن إذا كان الطالب يوجد لديه مشاكل في شبكة الإنترنت فمتاح له تقديم البحث ورقي في المدرسة ولابد أن يحصل علي إيصال استلام بالبحث، مشيرا إلى أن البحث يتم قبوله إذا كان مطبوع أو بخط الإيد، مشيرا إلى خلال بيانات صحفية له من قبل أن القوالب الخاصة بالأبحاث ليست إلزامية.

للدخول على منصة أدمودو Edmodo التعليمية لتسليم البحث اضغط هنا


وبدأت المدارس اليوم في استقبال الأبحاث وسط إجراءات احترازية، وتوافد عدد من الطلاب على المدارس لتسليم البحث.

وأتاحت الوزارة تسجيل موقف استلام الأبحاث من الطلاب بحيث يتم توضيح نوع البحث (فردي - جماعي) ونوع التسليم (إلكتروني - ورقي) واسم البحث وتاريخ الاستلام، ويتم تسجيل موقف تسليم الأبحاث بالتعاون بين مختص شئون الطلاب وأخصائي التطوير بالمدرسة.

أما بالنسبة للطلاب الذين تشاركوا في عمل بحث واحد جماعي يجب تسجيل كود كل طالب واختيار نوع البحث جماعي واستكمال باقي البيانات.

- وذلك من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا

وزير التعليم يشرح كيفية تسليم البحث إلكترونياً

 

 شرح كيفية تسلم البحث عبر مناصة إدمودو

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