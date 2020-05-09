أحمد موسى يطالب بتوزيع الكمامات مجانا على بطاقات التموين (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين من أجل مواجهة وباء كورونا.وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد بطاقات التموين تبلغ 70 مليون بطاقة مطالبا بتوزيع الكمامات بالمجان على جميع المواطنين على تلك البطاقات.وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتوزيع الكمامات من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.وكشف أن أمريكا خلال 6 أسابيع بلغ عدد العاطلين بها 33 مليون شخص ضمن تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرات للوقاية من تداعيات كورونا، كما أطلق البنك المركزي مبادرة الـ 100 مليار جنيه مع منح العمالة اليومية غير المنتظمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر.