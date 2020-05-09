أحمد موسى بشأن كورونا: «عدم التزامنا هيضيعنا.. واللى جاى كارثة» (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالة من عدم الالتزام من المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، موضحا: «الانضباط صفر، والالتزام صفرين».وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «عدم انضباطنا والتزامنا في رمضان هيضيعنا والـ 400 و500 حالة مش حاجة، والمصيبة والكارثة فيما هو قادم».وأكد موسى، أن أول ألف مصاب بكورونا في مصر تم تسجيلها في 51 يوما وأخر ألف مصاب تم تسجيلهم في 3 أيام، بالإضافة إلى أن الأيام القادمة ستشهد 600 و700 حالة في اليوم ومن ثم ألف حالة يوميا.ولفت إلى أن الجيش ينفذ عمليات التعقيم والتطهير في كل شبر من أرض مصر في المواقف والمواصلات والمدارس والمنشآت، معلقا: «مش ناقص غير يعقم البيوت».واستكمل: «الحكومة والإعلام جابوا أخرهم والحكومة أدت ما عليها»، موضحا أن بضعة أشخاص من العاملين في الموسكي تم إصابتهم بفيروس كورونا متسائلا: كم شخص تعامل معهم؟وأشار إلى أن المواطن «بيتدلع» والسيارات متكدسة بعد الساعة التاسعة على كوبري أكتوبر، متعجبا من استهتار المواطنين وعدم التزامهم، موضحا أنه من المشاهد التي نراها من المفروض أن يكون عندنا آلاف الحالات يوميا ولكن ربنا أنقذنا.وأضاف موسى: الداخلية نزلت اليوم قبل الإفطار على الكورنيش في الإسكندرية لمنع المواطنين من الإفطار على الكورنيش في زحام مؤكدا أنه بعد نزول الداخلية لم يوجد هناك «صريخ ابن يومين».ونوه موسى بأن البلد لا تحتاج إلى تعطيل ويجب عدم تعطيل الداخلية والالتزام لتركهم لمواجهة الإرهاب، كما يجب معاقبة كل من يفطر على الكورنيش ويخالف قرارات الحظر، قائلا: «لا أحد فوق القانون ويجب محاسبة المخالفين لإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا».