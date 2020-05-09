مساعد «المجتمعات العمرانية» يتفقد الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، الذي يشمل تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 4 ألاف وحدة منها حتى 30 أبريل الماضي.وشدد عبدالعزيز، على الالتزام بخطط الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال العام 2020، وتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقرره دون تأخير، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية بالحي لكي تكتمل وتعمل الخدمات فور استلام المواطنين وحداتهم.وتفقد أيضا أعمال البنيه التحتية المرتبطة بتوسعة طريق "مصر-إسماعيلية" الصحراوي الجاري تنفيذها، مشيدا بالمجهود المبذول واستمرار العمل بكثافة بالمواقع ودفع عجلة التنمية بالمدينة.