رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

السبت 09/مايو/2020 - 11:31 م
فوانيس
فوانيس
عبدالله هشام - آية سالم
طباعة
لم تترك جائحة فيروس كورونا المستجد بابا لكساد منتج أو إفساده إلا وطرقته بقوة، وأثرت على كافة مناحي الحياة في مصر وخارجها، ومن بينهم تجار الفوانيس الذين استعدوا لاستقبال الشهر الكريم منذ عدة أشهر، قبل أن يأتي الوباء ويفسد مخطاطتهم في تحقيق أي مكاسب أو مبيعات مقارنة بالأعوام السابقة.

«مفيش بيع ولا شراء والسوق حاله واقف».. بهذه الكلمات بدأ صلاح التاجي، بائع فوانيس وصاحب ورشة حداده حديثه، وأكد أن ما حدث لم يكن متوقعا خلال التجهيزات للموسم، حيث بدأت الورش والمحال في الاستعداد له منذ شهر أغسطس، وبارت البضائع ولم تجد زبائنها المعتاد ككل عام.

وأضاف «التاجي» أن مثل هذه الأيام كانت تقام الشوادر وتطغي مظاهر الاحتفال على منطقة الحسين بالكامل، مؤكدا أن الموسم دخل في نفق مظلم ولا أحد يعرف مصير البضائع وما سيحدث في الأيام المقبلة، خاصة وأن البضائع لا يمكن أن تخزن للعام المقبل حيث أنها قابلة للتلف والصدى.

وفي السياق، أوضح سعد محمد، أحد التجار، أنه لجأ إلى تهميش ربحه في بيع البضائع لتجنب أكبر قدر من الخسائر التي تحدث منذ بداية الموسم.

وأكد أن الموسم كان يزداد انتعاشا خلال أيام رمضان وخلال السهرات الرمضانية التي كان تشهدها ليالي الحسين، إلا أن إلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات ضرب السوق في مقتل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كورونا» يضرب البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي ونائبه يخضعان للفحص يوميًا

مستشار الرئيس للصحة: لم نصل لذروة الإصابات بكورونا حتى الآن

السيسى يصدق على "زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة"

برلماني تركي: عدد وفيات كورونا تجاوز 10 آلاف حالة

الصور

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

«كورونا» يضرب البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي ونائبه يخضعان للفحص يوميًا

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

وزيرة الصحة عن زيادة مصابى كورونا «الدولة عملت اللى عليها»

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

ألمانيا تعتزم حظر إضافة السكر إلى شاي الأطفال

بدء تجربة سريرية لدواء مضاد للجلطات في علاج كورونا

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

منوعات

وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ«روك آند رول» عن 87 عامًا

«مائدة رحمن دليفرى».. مبادرة لإطعام الصائمين بمنازلهم لتخطى حظر التجمعات (صور)

مستوى المحيطات يرتفع 1.3 متر بحلول 2100

أكبر مُعمر.. أفريقي يحتفل بعيد ميلاده في خضم وباء كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
المزيد

الثقافة

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها

الجمعية العمانية للكتاب توثق أضرار كورونا فى كتاب

«كلمة» يُصدر الطبعة الثانية من «الموت الأسود»

وفاة الشاعرة كريستينا لون عضوة الأكاديمية السويدية لنوبل