إسرائيل تعيد فتح رياض الأطفال ومدارس البلدات الفلسطينية غدًا

قرر الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح رياض الأطفال، بدءًا من غد الأحد، وبشكل تدريجي، بعد إغلاقها لنحو شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وشمل قرار سلطات الاحتلال إعادة فتح المدارس الموجودة في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ إجراءات المرحلة الرابعة في خطة عودة الحياة الطبيعية، ورفع القيود التي فرضها في وقت سابق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار انتشاره.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال عن أن إجمالي عدد ضحايا كورونا ارتفع إلى 16454 مصابًا، و247 حالة وفاة.وتعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية، طالت النظام الخاص بجميع بيانات وآليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأكدت مصادر إسرائيلية أن الهجمات طالت الأنظمة الإلكترونية لعدة مستشفيات ومعاهد بحثية ونظام فحص كورونا، مشيرة إلى أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة.