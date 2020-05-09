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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بنك القاهرة» يوضح تفاصيل إصابة موظفين اثنين بكورونا بفرع «وسط البلد»

السبت 09/مايو/2020 - 11:10 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
راندا التوني
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أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط ابلد، في اليوم التالي لاكتشاف حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد من موظفيه الأربعاء الماضي، وإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم، مع القيام بجميع عمليات التعقيم الكامل للمقر على مدار 3 أيام متتابعة، مؤكدًا حرص البنك على تقديم خدماته للعملاء المترددين على الفرع عبر توجيههم لأقرب فروعه بمنطقة "وسط البلد".

وشدد فايد، في بيان، اهتمام البنك وحرصه الدائم على صحة وسلامة العاملين، حيث اتجه لتطبيق جميع الإجراءات اللازمة التي تراعي أقصى معايير الحماية للعاملين والعملاء من خلال الحرص على استخدام الكمامات الوقائية وأدوات التعقيم للعاملين بالفروع والمركز الرئيسي، إلى جانب توفير القفازات الطبية على ماكينات الصراف الآلي في كافة الفروع، بالإضافة إلى الحرص على تنظيم الاجتماعات الداخلية والخارجية عبر الـ "conference calls"، لتحقيق التباعد في المسافات وتأجيل التدريب الداخلي في مراكز التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد "E-Learning".

وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن إجراءات البنك امتدت لتشمل إطلاق حملات توعية مكثفة بين العاملين لمواجهة الأزمة الراهنة عبر نشر لافتات بجميع فروع البنك والمركز الرئيسي وإرسال رسائل إلكترونية للعاملين بصفة دورية على البريد الإلكتروني، لتوعيتهم بسبل الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس والقواعد العامة لمكافحة انتقال العدوى والحرص على ترك مسافات كافية بين العاملين وتجنب الزحام، مؤكدًا أن التدابير الاحترازية تأتي في مقدمة أولويات البنك بما يتوافق مع توجهات الدولة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي.

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