صحيفة بريطانية: قطر استغلت كورونا لتعويض خسائر خطوطها الجوية

أكدت صحيفة "آرب ويكلي" البريطانية، السبت، أن الخطوط الجوية القطرية اعترفت بالواقع الجديد وخسائرها الضخمة جراء انتشار فيروس "كورونا" التاجي.وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة "أكبر الباكر" اعترف بأنه لا يتوقع حدوث تغيرات إيجابية على المدى القصير.فيما أكدت أن الخطوط الجوية القطرية لم تعلن عن الأمر، واكتفت بإرسال خطاب داخلي للعاملين، وتم تسريب الخطاب من قِبل العالمين لوسائل الإعلام العالمية.وفي الوقت الذي تستمر فيه الخطوط الجوية القطرية في استخدام 35% من طاقتها، فإنها تستخدم طائراتها وطاقمها الراكد لتقديم رحلات مستأجرة للأفراد العالقين، بمن فيهم الدبلوماسيون الأميركيون في العراق.وأكدت الصحيفة أن الشركة القطرية تعرضت لانتقادات بسبب أسعارها الباهظة لتذاكر الطيران خلال الوباء.واشتكى المسافرون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الخطوط الجوية القطرية تقدم تذكرة للرحلات الجوية من نيوزيلندا بما لا يقل عن 10 آلاف دولار.