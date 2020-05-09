بعد تقرير «فوربس».. الديهي: الأسطول المصري فخر الجيوش

علّق الإعلامي نشأت الديهي على تقرير «فوربس» حيث أكد أن البحرية المصرية تهيمن على شمال أفريقيا والشرق الأوسط ويمكن مقارنة البحرية المصرية بكل من البحرية الإيطالية والبحرية الفرنسية، لتتفوق البحرية المصرية على نظيراتها التركية والإيرانية والإسرائيلية.وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المُذاع عبر فضائية «ten» مساء السبت، أن تقرير «فوربس» من أهم التقارير في حق الجيش المصري، تقرير يشهد شهادة دولية محايدة تتحدث عن قوات مصر البحرية، الأسطول البحري الحربي المصري فخر البحار والجيوش والأساطيل.وتابع: «البحرية المصرية الآن في مصاف القوات البحرية في المتوسط، البحرية المصرية تعتبر قوى إقليمية؛ حيث تم إضافة غواصات وقطع بحرية غير مسبوقة هي الأحدث في العالم، مما صعد بالبحرية المصرية كجزء أساسي من مكونات الأسلحة الموجودة في مصر، لتصبح البحرية المصرية على رأس قوات البحرية الموجودة في الإقليم».