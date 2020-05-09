رئيس «أسيوط الجديدة»: تنفيذ التشطيبات النهائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي

قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه جاري أعمال تنسيق موقع منطقة رجال الأعمال بالحي الثاني ومدخل المدينة، موضحة أن الأعمال شملت البلاطات والبردورات والزراعة، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ80%.وشددت عامر، في تصريحات لها، على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للبرنامج الزمني مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين بكافة المشاريع، مضيفة أنه يجرى أعمال التشطبيات النهائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي بجنوب شرق المدينة، بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال الزراعة بعمارات الإسكان الاجتماعي.