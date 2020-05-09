غدًا.. افتتاح محطة كهرباء متنقلة بمرسى علم وربطها بالشبكة القومية

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، أنه لأول مرة سيتم إطلاق التيار الكهربائي بمدينة مرسى علم، صباح غدًا الأحد، بافتتاح محطة الكهرباء المتنقلة، وربطها بالشبكة القومية بطاقة 60 ميجا مرحلة أولى، لخدمة المدينة والقرى التابعة لها، والمنشآت السياحية، ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية بطاقة 40 ميجا.وأوضح محافظ البحر الأحمر في بيانه، أنه بعد إطلاق التيار الكهربائي وربط مدينة مرسى علم بالشبكة القومية سيكون هناك فائض كبير في الكهرباء، لأن المحطة القديمة المغذية للمدينة كانت تعمل بطاقة 5 ميجا فقط، بينما الجديدة قدرتها 12 ضعفا في إنتاج الكهرباء للمرحلة الأولى فقط.وأشار المحافظ إلى أنه خلال ساعات ستودع مدينة مرسى علم مشكلة ضعف التيار الكهربائي، وأزمات الانقطاع المتكررة التي كانت تحدث خاصة مع زيادة الأحمال في فصل الصيف والأعياد، موضحا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي ببعض القرى والمدن.