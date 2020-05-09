5 خطوات لسداد فاتورة الغاز المنزلي إلكترونيًا

تنشر "الدستور" تفاصيل كيفية قراءة وتسجيل والاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي، كذلك كيفية وطرق السداد إلكترونيًا، بعد تخفيض عدد العمالة التابعة لشركة "بتروتريد" الخاصة بأعمال التحصيل المنزلي، وفقًا لالتزام شركات البترول بتنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تراكم قيمة فواتير الغاز لدى المواطنين لعدم إماكنية التحصيل اليدوي، ما دعى شركات البترول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني.وتوضح "الدستور" طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق السداد الإلكتروني في 5 خطوات:1- الدخول على الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" لتسجيل القراءات ابتداءً من 1 إلى 15 من كل شهر من خلال الرابط"https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx".2- يظهر اختيار المنطقة التابع العميل، عليك إدخال اسم المنطقة المدون في فاتورة الغاز السابقة والمقيم به.3- إدخال رقم المشترك بالفاتورة السابقة.4- بيانات ورقم الشقة والعمارة والقطاع المدون داخل الفاتورة.5- بعد إتمام عملية التسجيل اضغط على عرض الفواتير.كما يمكنك تسجيل القراءات عن طريق رقم خدمة العملاء 1122، أو عن طريق تطبيق "بتروتريد".كما يمكنك سداد الفواتير من خلال "فوري، مصاري، ممكن، ضامن، فودافون كاش، فيزا، أمان".