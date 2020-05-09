تمديد أجل مفاوضات السلام السودانية لحين التوصل لاتفاق شامل

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية في جوبا، تمديد أجل التفاوض إلى حين الانتهاء من الملفات المطروحة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.وأوضح توت قلواك رئيس فريق الوساطة، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية - في بيان - أن التمديد جاء بناء على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل.وكان مقرر انتهاء أمد مفاوضات السلام السودانية في جوبا اليوم.