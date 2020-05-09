حكومة العراق: تأمين الانتخابات البرلمانية من أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن من أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الكاظمي خلال أول جلسة لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، إن قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة إلى فرصة وأمل، مضيفًا: "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".وقرر مجلس الوزراء العراقي في الجلسة تقديم الدعم اللوجستي وتوفير جميع الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، كما ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع المفوضية من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.