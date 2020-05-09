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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: كل مواطن مسئول عن نفسه وأسرته في ظل جائحة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:40 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يخشى من استهانة البعض بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتجاوز الإجراءات الاحترازية التي طبقتها مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، مستنكرًا بعض المشاهد التى بها تجمعات للمواطنين، الأمر الذى ينذر بكارثة جراء ذلك، متابعا: "أنت مسئول عن نفسك وأسرتك باتباع الإجراءات الصحية.. أو تنتحر أنت وتقتل أبناءك بتجاهل هذه الإجراءات".

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الحفاظ على الضوابط الصحية أمر ضروري في زمن كورونا، وليس اختياريا، مشددًا على أن التعايش هو الحل خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق عقوبات مشددة على من يخالف الإجراءات الطبية التي تعلنها وزارة الصحة من أجل مواجهة جائحة كورونا.

واستعرض بعض المشاهد السلبية على كورنيش الإسكندرية، وتجمعات على الكورنيش وموائد الرحمن في بعض المناطق الشعبية، إلى جانب زفة لأحد الأفراح في بعض المدن، مشددًا على أن هذه كارثة وتشكل خطورة شديدة على حياة المصريين.

وأكد أن شهر رمضان الكريم يشهد بعض الطقوس الاجتماعية التي بها تجمعات، ولكن ليس مع جائحة كورونا، متابعا: "الناس ستتعايش مع جائحة كورونا لعدة أشهر، وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم كله، وعليه يجب تشديد العقوبة على من يخالف الإجراءات الصحية.. ليه الناس لا تجمع بين الفرحة والإجراءات الطبية.. مشاهد كورنيش الإسكندرية قاتلة ومدمرة.. أنت مسئول عن نفسك وأسرتك".

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