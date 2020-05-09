مزاد علني لبيع مواد غذائية وألواح خشبية في جمارك دمياط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، عقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري في الساعة العاشرة صباحا.وأوضحت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية أنه سيتم خلال المزاد بيع 4 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة، حيث إن اللوط الأول عبارة عن 4000 كرتونة بكل منها 48 عبوة 140 جرام لحم تونة مفتت درجة ثانية بوزن إجمالى 26 طنا و400 كيلو جرام منشأ تايلاند، أما اللوط الثانى، عبارة عن 24 ربطة ألواح خشب سويد مسندق منشور طوليا يزيد سمكه عن ٦مم داخل ربط ومحزومة بالشنابر على قواعد خشبية بوزن 52 طن منشأ سلوفاكيا.وأشارت إلى أن اللوط الثالث، عبارة عن 29 ربطة ألواح خشب سويد مسندق منشور طوليا يزيد سمكه عن ٦مم داخل ربط ومحزومه بالشنابر على قواعد خشبية بوزن 52 طنا و3 كيلو جرامات منشأ سلوفاكيا واللوط الرابع 100 طرد رولات وأكواب من لدائن وأطباق من ورق والمونيوم عبوات وأكياس من لدائن وخلافه منشأ أمريكا والصين وزن 17 طنا و730 كيلو جرام.فيما أوضحت الإدارة شروط دخول المزاد كالآتي:- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.- سداد 100000 آلاف جنيه تأمين المزاد.- ثمن كراسة الشروط 400 جنيه.- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء الجلسة.-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.