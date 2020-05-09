ضبط 1050 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

قامت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة التموينية.تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني بإحدى القرى بمركز الشواشنة يستولي على المقررات التموينية المدعمة وتم ضبط عدد 21 شيكارة دقيق خاص بالمخابز بإجمالي الكمية 1050 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط عدد 280 كيلو سكر تمويني.وحرر محضر برقم 372 جنح أمن دولة طوارئ ضد تاجر تموين؛ لاستيلائه على مقررات وسلع تموينية ودقيق مدعم بدون وجه حق وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.