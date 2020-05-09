انتهاء أعمال البلدورات بعمارات الإسكان الاجتماعي بالفيوم الجديدة

أعلن المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه بناء على تعليمات وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن بدفع عجلة العمل بالمشاريع القومية بالتوازي مع إجراء جميع الإجراءت الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأصدر رئيس الجهاز تكليفات لمعاوني رئيس الجهاز بالتواجد المستمر بمواقع العمل ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض المدينة من تنفيذ أعمال صب الأرضيات وأعمال المحارة بمدرسة المتفوقين.وأشار إلى أنه جار الانتهاء من أعمال البلدورات ببعض عمارات الإسكان الاجتماعي وأعمال النظافة والتعقيم للعمارات، بالإضافة لأعمال الأسفلت بطريق دمشقين بالمدينة.