«مستثمرو العاشر من رمضان»: ثلث إنتاج مصانع المدينة يصدر للخارج

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الحكومة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الجمعية تعاونت مع وزارة الصحة، وجهاز المدينة لإطلاق حملات لتعقيم وتطهير جميع المصانع بالمدينة.وأضاف رضا في تصريح لـ"الدستور"، أن مدينة العاشر من رمضان من أكبر قلاع الصناعة في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها بين 125 إلى 150 مليار جنيه، وثلث منتجاتها تصدر خارج مصر، بالإضافة إلى وجود 7 ألاف مصنع، ينقسموا إلى 3500 مصنع خاص بالصناعات الكبيرة، و2000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 1500 مصنع للصناعات متناهية الصغر.وتابع الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن أعداد العمالة في المصانع تتراوح بين 450 إلى 500 ألف عامل منتظم، وباقي العمالة غير منتظمة، مشيرًا إلى أن أعداد الحالات المصابة بكورونا حتى الآن بمصانع المدينة 15 حالة فقط، وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لحجم العمال بالمدينة.واستطرد أن هناك مصنعين فقط توقفا عن العمل تمامًا لمدة 15 يومًا، ثم عادا للعمل مرة أخرى، لافتًا إلى أن المصنعين يعملان في الصناعات الغذائية وصناعة السيراميك، وسبب إغلاقهما ظهور بعض حالات إصابة بكورونا.