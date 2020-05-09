فنزويلا تصادر زوارق كولومبية مهجورة وذخائر

قال الجيش الفنزويلي إنه صادر ثلاثة زوارق مقاتلة مهجورة، عثر عليها الجنود اليوم السبت، أثناء قيامهم بدوريات في نهر أورينوكو بعد عدة أيام من اتهام فنزويلا لحكومة بوجوتا بدعم محاولة غزو فاشلة.وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الزوارق الخفيفة كانت مزودة بمدافع رشاشة وذخيرة، لكن لم يكن عليها أفراد، مضيفة أنها اكتشفتها أثناء تنفيذ عملية على مستوى البلاد لضمان "حرية وسيادة" فنزويلا.ولم ترد وزارة الخارجية الكولومبية على طلب للتعليق حتى الآن.وبث التلفزيون الفنزويلي الرسمي يوم الأربعاء مقطع فيديو لاستجواب جندي أمريكي سابق، قال فيه إن شركة أمنية بفلوريدا تعاقدت معه لتدريب القوات الفنزويلية المنشقة في كولومبيا على عملية للسيطرة على مطار كراكاس وإلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.وقالت السلطات إنها ألقت القبض على الرجل ويدعى لوك دنمان مع 12 شخصا آخرين، ومنهم مواطن أمريكي آخر، خلال محاولتهم دخول فنزويلا على زورق يوم الاثنين من كولومبيا.