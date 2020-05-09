سيدة مصر القديمة للسيسي: «ربنا ينصرك ويحبب فيك الخلق» (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستماع لسيدتين في منطقة مصر القديمة، التقى بهما صدفة خلال تفقده مشروعات قومية.وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي: «احنا مش مصدقين والله» ليرد عليها: «أنا سعيد أني بشوفكم مش عايزة أي حاجة»، لترد: «كفاية مقابلتك».ودعت له سيدة أخرى قائلة: «ربنا ينصرك دايما ويحبب فيك الخلق».وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور، وعدد من المشروعات الأخرى.