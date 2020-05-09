سيدة مصر القديمة للسيسي: «ربنا ينصرك ويحبب فيك الخلق» (فيديو)
السبت 09/مايو/2020 - 08:32 م
سناء إسماعيلطباعة
حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستماع لسيدتين في منطقة مصر القديمة، التقى بهما صدفة خلال تفقده مشروعات قومية.
وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي: «احنا مش مصدقين والله» ليرد عليها: «أنا سعيد أني بشوفكم مش عايزة أي حاجة»، لترد: «كفاية مقابلتك».
ودعت له سيدة أخرى قائلة: «ربنا ينصرك دايما ويحبب فيك الخلق».
وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور، وعدد من المشروعات الأخرى.
وقالت إحدى السيدات للرئيس السيسي: «احنا مش مصدقين والله» ليرد عليها: «أنا سعيد أني بشوفكم مش عايزة أي حاجة»، لترد: «كفاية مقابلتك».
ودعت له سيدة أخرى قائلة: «ربنا ينصرك دايما ويحبب فيك الخلق».
وتفقد الرئيس السيسي شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط تلك المنطقة بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة لتسهيل حركة المرور، وعدد من المشروعات الأخرى.