الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في عين زارة

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان له، مساء اليوم، أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في منطقة القبايلة عين زارة بالعاصمة طرابلس.وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، في وقت سابق من مساء اليوم، أن مقاتلات سلاح الجو شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمع للإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقة السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة.