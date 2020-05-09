نيويورك تتجاوز 21 ألف وفاة بكورونا.. وتحذير من أعراض خطيرة على الأطفال

حذر أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، من مخاطر فيروس كورونا المستجد على الأطفال، مشيرًا إلى أن ثلاثة منهم توفوا بعد إصابتهم بالفيروس وظهور أعراض غير مألوفة وخطيرة عليهم.وقال كومو في تصريحات للصحفيين، إن هناك 73 طفلًا يعالجون حاليًا من تلك الأعراض، حسبما أفادت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء.وأضاف: "لا يزال هناك الكثير مما يجب أن نتعلمه عن هذا الفيروس، وكل يوم نرى واقعًا يجعلنا نغير تصورنا ورؤيتنا للموقف"، موضحًا أن الولاية، وهي بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، سجلت 226 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي فيها إلى أكثر من 21 ألفًا.كما سجلت الولاية 2715 حالة إصابة جديدة اليوم السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 333 ألفًا و122 حالة.