«الديهي»: نعيش حقبة داكنة تقترب من السواد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم كله يعاني من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.وأضاف، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن كل البنوك المركزية للعالم تئن، وكل العالم يطلب مساعدات من صندوق النقد الدولي، ومصر كانت من بين هذه الدول، لكن الفرق أن مصر ذاهبة لصندوق النقد الدولي وهي رافعة رأسها وثابتة الخُطى، متابعا: "هناك دول بتقول ساعدوني هموت".وأشار "الديهي" إلى أن هناك دولا وصلت لمرحلة التسول لكن مصر ثابتة الخطى منتصبة الهامة، معقبًا: "القرش الأبيض نفعنا في اليوم الأسود، نحن في حقبة داكنة قد تكون مقتربة من السواد".وأردف: "كل ما تم من إجراءات إصلاحية، نحن نعيش في خيره، نحن لم ننكسر ولم نشحت، الأزمة طاحنة ويجب أن نتعايش ونتعامل معها".