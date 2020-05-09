«المركزى» يكشف أسباب زيادة ودائع العملة المحلية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع نقود الاحتياطي m0 بمقدار 63.2 مليار جنيه بمعدل 9.2% خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 20192020 لتصل إلى 747.2 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، وانعكس ذلك في ارتفاع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 41.2 مليار جنيه بمعدل 27.8% والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 22 مليار جنيه بمعدل 4.1%.وجاء ارتفاع نقود الاحتياطي وفقا للتقرير محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من البنوك بمقدار 10.3 مليار جنيه، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بمقدار 127.8 مليار جنيه من ناحية، وتراجع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 73.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 1.3 مليار جنيه من ناحية أخرى.