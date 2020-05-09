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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي: الجماعات الإرهابية احتكرت الدين لنفسها

السبت 09/مايو/2020 - 09:58 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه منذ القتال الذي وقع بين الإمام علي بن طالب مع الخوارج، والجماعات الإرهابية تستند خطابًا دينيًا مكررًا ويجددون بصفة مستمرة، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية يعملون الآن على نشر فكرهم المغلوط الذي يتلاعب بآيات القرآن الكريم، من أجل غسل أدمغة الشباب والنشء، قائم على الرؤية الشخصية التي تحمي فكرة شخصية، متابعًا: "عبدوا أمير الجماعة ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى".


وأضاف "الهلالي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرهابيين يروجون الآن إلى بعض الأفكار الإجرامية تحت عنوان "لماذا يقاتلوننا"، وسردوا بعض الأمور التي تدل على أنهم تجار دين، متابعًا: "وأنا أريد أن أقول لماذا نقاتلهم.. نحن نقاتلهم لأنهم احتكروا الدين لأنفسهم وليس لله سبحانه وتعالى، وعليه فإن الله أمرنا أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى، الله يأمر كل إنسان أن يدافع عن نفسه".

وأكد أنهم يستخدمون آيات القرآن زورًا وبهتانًا، وعليه فالدولة تحارب الإرهاب، لأنهم منعونا من إقامة سنة الله الكونية، وهي تعمير الأرض، بالإضافة إلى أنهم منعوا حق الآخرين في فقه الدين، مشيرًا إلى أن الشعب يجب أن يرد على هؤلاء الإرهابيين، بعدما افتضح أمرهم أمام الجميع، وتأكد العوام أن هؤلاء يستغلون آيات القرآن من أجل قتل الأبرياء، وسلب حقوق الآخرين، بما يتنافى مع قيم وقواعد الدين الإسلامي.

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