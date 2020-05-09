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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. بث عظة الأحد على الفضائيات المصرية

السبت 09/مايو/2020 - 09:57 م
الأنبا يوليوس الأسقف
الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس
ماريان رسمى
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يلقي الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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