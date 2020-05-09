نشأت الديهى: «عايزين نفتح البلد عشان الناس تاكل عيش»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم اليوم افتتاح محاور وكبائن ومشروعات كلفت خزانة الدولة المصرية 2 مليار و440 مليون جنيه.وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت: "الدولة المصرية بتشتغل ومش نايمة، وإحنا بنقول يا رب استر علينا ويا رب سهل لينا، يارب اجعل الواقع كما في تصوراتنا".وتابع: "الوضع يحتاج منا إلى التركيز على قضية كورونا لأن الموضوع كبير وليس سهلًا، إحنا عايزين نفتح البلد عشان الناس تشتغل وتاكل عيش وعشان بيوت الناس تستمر مفتوحة، لكن مش بنفتح عشان نخرج نهزر ونقعد على كافيهات، هناك أولويات وهي أولويات العمل".وأشار إلى أن الدولة تكبدت الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا وصلت إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي أي بما يعادل 140 مليونًا.وأردف: "ولولا ما قمنا به من ادخار وإجراءات سابقة ماكنش حد عارف إيه اللي كان ممكن يحصل لينا".