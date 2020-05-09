المسعود: تصريحات صفاء الهاشم ضد وزيرة الهجرة افتراء وتطاول دون وجه حق

أعرب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن استيائه من تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وتوجيه اتهام بالتقصير في عودة المصريين المتواجدين في الكويت، والتكاسل عن عودتهم، مشيرا إلى أن كل هذه اتهامات ليس لها أساس من الصحة ولا تستحق الرد، خاصة في مثل هذه الظروف التي لا تحتمل الالتفات إلى هذه المهاترات والأكاذيب والافتراءات.وأوضح المسعود، في بيان له، أن جهود وزيرة الهجرة في عودة المصريين في الخارج على مرئى ومسمع، ورحلات الطيران تشهد يوميا عودة عدد من المصريين في مختلف الدول.ولفت إلى أن المصريين لن يتأثروا بهذه التصريحات، فهذه النائبة لا تمس الشعب الكويتي من قريب أو بعيد، فالأواصر التاريخية التي تجمع بين البلدين أكبر بكثير من التأثر بتلك التصريحات التي تتعمد الإساءة والتطاول دون وجه حق.