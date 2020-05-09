36.2 مليار جنيه أجور الهيئات الاقتصادية خلال 2020- 2021

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، عن وصول إجمالي الأجور للهيئات الاقتصادية إلى 36.266.554 مليار جنيه مقابل 33.001.733 مليار جنيه خلال 2019- 2020 بنسبة زيادة 9.9%، بينما سجل إجمالي الأجور كمحقق فعلي خلال 2018- 2019 ما قيمته 31.968.543 مليار جنيه.ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2020- 2021، نحو 1862.5 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1242.6 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4 مليار جنيه، وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 443.3 مليار جنيه.