عضو بـ«مستثمري بدر» يطالب بتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها

قال عمرو فتوح، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الصناعي يعد قاطرة التنمية، وعاملا أساسيا في النهوض بالاقتصاد المحلي، والعمل على المنافسة في الأسواق الخارجية.وأكد فتوح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن بعد الخروج من أزمة كورونا يتطلب الاتجاه نحو تدشين مصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع بدلا من الاستيراد من الخارج، مطالبًا الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص لتلك الصناعات.وأشار عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول العالم خاصة الدول الإفريقية والعربية، لتنشيط حركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تدشين أسواق مصرية في بلدان إفريقيا.