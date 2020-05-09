البابا تواضروس يدعو للتبرع بالدم لمواجهة أزمة الأكياس الناقصة بالمستشفيات





دعا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في مقطع مصور، الشباب إلى التبرع بالدم، قائلا إنه أمر إنساني ووطني وصحي.كانت جهات صحية عديدة أطلقت مؤخرًا دعوات للتبرع بالدم لمواجهة النقص الذى تواجهه حاليا بنوك الدم بالمستشفيات، ولاقت دعوات التبرع دعم رموز المجتمع لحث المواطنين على التجاوب معها.