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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإعلان عن إطلاق جائزة «لوريال - يونسكو» للسيدات فى مجال العلوم

السبت 09/مايو/2020 - 09:11 م
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) إطلاق جائزة اليونسكو (لوريال - يونسكو 2020 – 2021) للسيدات، في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أن الجائزة تستهدف تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو.

وأضاف البيان أنه من شروط الجائزة أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة، وشرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة) وقائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث وأهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقًا للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة) مع تقديم من 3 إلى 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة.

وأشار البيان إلى أنه يمكن للمتقدمات للترشيح التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني: https:www.forwomeninscience.comfrawards، وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] أو [email protected] في موعد أقصاه الأحد 31 مايو 2020 باليونسكو، حيث من المقرر أن يتم اختيار مبدئى للترشيحات في يوليو 2020، ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.

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